İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ilçelerinden başlayarak akşam saatlerine kadar kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor.

Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklıkların ise 10 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.