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Türkiye
TRT Haber 15.12.2024 06:38

İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul kent genelinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

İstanbul için sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ilçelerinden başlayarak akşam saatlerine kadar kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor.

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Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklıkların ise 10 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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