Kars-Göle kara yolu ulaşıma açıldı

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kars-Göle kara yolunu tüm araçların geçişine kapattı.

Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince dünden beri yapılan çalışmalar neticesinde yol ulaşıma açıldı.

Ekiplerin zaman zaman açmakta zorluk çektiği yolda, tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Bu arada yolda kalan tur minibüsü ekiplerce kurtarılarak Kars merkeze getirildi. Araçta bulunan 18 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.