Bağcılar'da 5 Şubat'ta gerçekleşen olayda market çalışanı olduğu öğrenilen kişi, zincir marketlerden topladığı 2 milyon lirayı otomobiline koydu.

Market çalışanını takip eden şüpheliler, ilk olarak otomobil park halindeyken lastiklerinin havasını indirdi.

Market çalışanı Edirne'ye gitmek için yola çıktığında şüpheliler, otomobilin önünü kesti.

Lastiklere ateş edip 2 milyon lirayı gasbettiler

Araçlarından inen şüpheliler, tabanca ile önce otomobilin lastiklerine ateş etti sonra aracın camlarını kırarak arka kısımda bulunan 2 milyon lirayı alarak kaçtı.

Market çalışanının şikayeti üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

8 şüpheli tutuklandı

Ekipler, farklı adreslere 14 Şubat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 12 şüpheli yakalandı. 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.