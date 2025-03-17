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Türkiye
İHA 17.03.2025 16:23

Otomobile arkadan çarptı, tepki görünce ortalığı birbirine kattı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önündeki araca ve sürücüsüne çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı.

G.Y. idaresindeki otomobil, Esentepe Mahallesinde, aynı yöne seyreden A.G. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Olay yerinden kaçmak isterken bir evin duvarı ile kendisini durdurmaya çalışan sürücü A.G'ye de aracıyla çarpan G.Y, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan G.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı hafif sıyrıklarla atlatan A.G. ise kendisine çarpan sürücü G.Y'den şikayetçi oldu. Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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