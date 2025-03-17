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Türkiye
TRT Haber 17.03.2025 15:33

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji'den zirai don uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yarın gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere öngörülen zirai don hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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