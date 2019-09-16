Türkiye
Otomobildeki her boşluktan kaçak sigara paketi çıktı16 Eylül 2019 Pazartesi 11:12 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:17
Adana'da, 2 otomobille kente gümrük kaçağı sigara getiren 4 kişi araçlara gizledikleri 7 bin 350 paket kaçak sigarayla birlikte yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente 2 otomobille gümrük kaçağı sigara getirileceği ihbarını aldı.
Bunun üzerine D-400 yolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 2 otomobilin sürücüsünü durdurdu.
Araçların birinde bulunan N.G. ve eşi V.G. ile diğer araçtaki Ö.B. ve eşi D.B.'nin kapı içleri ile motor bölümüne gizlediği toplam 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: gümrük kaçağı sigara kaçakçılık