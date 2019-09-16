Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente 2 otomobille gümrük kaçağı sigara getirileceği ihbarını aldı.

Bunun üzerine D-400 yolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 2 otomobilin sürücüsünü durdurdu.

Araçların birinde bulunan N.G. ve eşi V.G. ile diğer araçtaki Ö.B. ve eşi D.B.'nin kapı içleri ile motor bölümüne gizlediği toplam 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA