Muğla'da yat yangını: 1 ölü, 4 yaralı16 Eylül 2019 Pazartesi 10:38 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:28
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanan yatta Fransız uyruklu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Göcek Mahallesi Kitlebükü Koyu'nda "Medsum" isimli 15 kişinin bulunduğu ahşap yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM 5" gemisi tarafından yangına müdahale edildi.
Yangın sırasında denize atlayan 14 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak Göcek Limanı'ndaki iskeleye getirildi.
Hafif yaralandığı belirtilen 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yanarak batan yattan çıkamayan Fransız uyruklu Bertinotti Pierre hayatını kaybetti.
Pierre'in cesedi dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.
Kaynak: AA