Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalarında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 15 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinden belli miktarlarda uyuşturucu maddesi çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde silah kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında, Biga'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu T.Ö. ve B.K.'nin evlerinde arama yaptı.

Aramalarda 1 tabanca, 40 adet 9x19 mm tabanca mermisi, 5 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 17 dolu kartuş ele geçirildi. Silahlara el koyulurken, T.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Biga Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA