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İstanbul'da kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı16 Eylül 2019 Pazartesi 10:20 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:39
İstanbul Ümraniye'de bir kamyon, özel halk otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.
Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı üzerinde dönüş yapan 34 SNV 48 plakalı Ferhatpaşa-Çamlıca Güzergahı'nda çalışan Özel Halk Otobüsü dönüş yapmak istediği sırada freni boşaldığı iddia edilen vinç yüklü kamyon çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otobüs duvara çarparak durabildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 8 yolcu ile birlikte kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: DHA
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