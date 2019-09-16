Türkiye
Makas atarak yarışan otomobillerin kazası kamerada16 Eylül 2019 Pazartesi 09:26 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:16
İstanbul Ataşehir'de makas atarak yarışan araçların kazası kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaza Kayışdağı Caddesi'ndeki kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi. Makas atarak yarışan iki otomobil kırmızı ışık yandığı için duran araca çarptı.
3 aracın hasar gördüğü kazada araçtakiler kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı bir otomobildeki kameraya yansıdı.
Görüntülerde makas atan iki araçtan birinin kırmızı ışık yanması nedeniyle duran otomobile çaptığı görülüyor. Otomobil daha sonra makas atan diğer araca çarpıyor.
Kaynak: DHA
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