Türkiye
Kaldırımda yürürlerken üzerlerine dış cephe kaplaması düştü16 Eylül 2019 Pazartesi 11:06 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:18
Bartın'da kaldırımda yürüyen anne ve kızının üzerine dış cephe kaplaması düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bartın'da önceki gün 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması kaldırıma düşmeye başladı.
Büyük parçalar halinde düşen kaplamalar, o sırada kaldırımda yürüyen Tülay K. ile kızı Pelin K.'ya isabet etti.
Anne kız hafif yaralandı
Hafif yaralanarak sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: kaldırım güvenlik kamerası dış cephe Bartın