Bartın'da önceki gün 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması kaldırıma düşmeye başladı.

Büyük parçalar halinde düşen kaplamalar, o sırada kaldırımda yürüyen Tülay K. ile kızı Pelin K.'ya isabet etti.

Anne kız hafif yaralandı

Hafif yaralanarak sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA