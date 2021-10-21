Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 14:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobilde rahatsızlanan yaşlı kadın için yolu açtı
Sakarya'da motorize trafik polisi, yolda araç içerisinde aniden rahatsızlanan yaşlı kadının imdadına yetişti. Polis, otomobile trafikte yol açarak hastaneye yetişmesini sağladı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 15 Temmuz Bulvarı üzerinde ilerlemekte olan bir otomobil içerisinde bulunan yaşlı kadın aniden rahatsızlandı.
Bu esnada araç sürücüsü ise, oradan geçmekte olan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi motorize trafik personelinden yardım talep etti.
Talep üzerine, motorize ekip önde eşlik ederek trafiği açıp vatandaşı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yetiştirdi.
O anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, trafik polisinin trafiği açtığı ve arkasından ise rahatsızlanan kadının içerisinde bulunduğu otomobilin geldiği anlar yer aldı.
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