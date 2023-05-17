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Türkiye
DHA 17.05.2023 06:19

Otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Otomobil tıra çarptı: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

D-100 Karayolu Derince ilçesi geçişi Çenesuyu mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde giden Erdem Demir idaresindeki otomobil, önündeki Selami Koyun idaresindeki tıra çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Erdem Demir ile Samet Köprülü, Adil Demirci ve ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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