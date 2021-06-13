Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Arif Yıldırımer idaresindeki otomobil, Akşehir-Yunak kara yolu Koraşı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Sürücünün hayatını kaybettiği kazada otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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