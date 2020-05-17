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Otomobil önce takla attı, sonra ağaca ve direğe çarptı
[Fotoğraf: Arşiv]
Elazığ'da takla atan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Necmettin Erbakan Bulvarı'nda Mehmet Mamur'un kullandığı 23 AAR 778 plakalı otomobil, takla atarak kaldırımdaki ağaca ve yolun karşısındaki elektrik direğine çarptı.
Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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