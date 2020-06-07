İmdat Aday yönetimindeki 20 D 0272 plakalı otomobil, Kumkısık Mahallesi traktör galericileri sitesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca ardından da park halindeki traktöre çarparak durdu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile otomobilde bulunan Şükrü Geçili, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen sürücü Aday ile Geçili, olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan otomobilin hız kadranının 115 kilometrede sabit kaldığı görüldü.

