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Kahramanmaraş'ta asit kazanı delindi: 3 işçi kokudan etkilendi
Kahramanmaraş'ta kumaş boyama fabrikasında, delinen asit kazanının kokusundan etkilenen 3 işçi hastanede tedavi altına alındı. Bölgede dağılan asitlerin temizlenmesi için çalışma yapıldı.
Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu üzerinde bulunan bir kumaş boyama fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 5 ton büyüklüğündeki plastik asit kazanı delindi.
Dışarıya akan asitlerin dağılmasının ardından 3 işçi kokudan etkilendi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, rahatsızlanan işçiler 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Fabrikada çalışan diğer işçiler ise tedbir amaçlı evlerine gönderildi.
Bölgede dağılan asitlerin temizlenmesi için çalışma yapıldı.
Etiketler: kumaş boyama fabrikası koku Kahramanmaraş hastane asit kazanıSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 05:46
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