Haber Giriş: Kaynak: AA
Bodrum'da bariyerlere çarpıp yanan araç küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beton bariyere çarparak alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Emin C’nin yönetimindeki 34 CSJ 168 plakalı otomobil, Yalıkavak-Bodrum kara yolundan Değirmenler istikametine giderken yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Sürücünün yara almadan araçtan inmesinden kısa bir süre sonra otomobil alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu
Uzun uğraşlar sonunda söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan otomobilin yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Etiketler: Muğla bodrum araç yangını otomobil yangınıSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 04:23
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