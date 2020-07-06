Haber Giriş: Kaynak: DHA
Otomobil keçi sürüsünün arasına daldı: 22 hayvan öldü
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobil, keçi sürüsünün arasına daldı. Kazada, otomobildeki 1 kişi yaralandı, 22 keçi öldü.
Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. 35 PL 391 plakalı otomobil, karşıya geçen küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı.
Kaza sırasında otomobilde bulunan Ayşe D. yaralandı, 22 keçi ise öldü. Yaralı Ayşe D., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Keçi sürüsü sahibi Mehmet Çalışkan, araçların köy içinden geçen kara yolundan çok hızlı gittiğini öne sürerek yetkililerden önlem almalarını istedi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: keçi sürüsü adıyaman gölbaşı kazaSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 06:00
Son Haberler
- 05:26
- 05:14
- 06:06
- 04:44
- 05:18
Sıradaki Haber
Kediye çarpmak istemeyen sürücü park halindeki araçlara çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz