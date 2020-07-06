Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. 35 PL 391 plakalı otomobil, karşıya geçen küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı.

Kaza sırasında otomobilde bulunan Ayşe D. yaralandı, 22 keçi ise öldü. Yaralı Ayşe D., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Keçi sürüsü sahibi Mehmet Çalışkan, araçların köy içinden geçen kara yolundan çok hızlı gittiğini öne sürerek yetkililerden önlem almalarını istedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.