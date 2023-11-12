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Türkiye
AA 12.11.2023 14:32

Otomobil, dükkanın duvarına çarptı: 2 genç yaşamını yitirdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil dükkanın duvarına çarptı. Yaşanan trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti.

Otomobil, dükkanın duvarına çarptı: 2 genç yaşamını yitirdi

Ali Güneş'in kullandığı otomobil, Kızılırmak Caddesi'nde dükkanın duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Güneş ile araçtaki arkadaşı Merve Sude Madaslı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Madaslı'nın cenazesinin Burdur'un Bucak ilçesinde, sürücü Güneş'in cenazesinin Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Kazada ölen Ali Güneş'in babasının da 2008'de trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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