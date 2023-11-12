İstanbul ve İzmir valilikleri uyardı: Su baskınlarına dikkat

İstanbul Valiliği'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;



????Yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren #İstanbul'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor☔️



⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



????https://t.co/uMa0YRg1il pic.twitter.com/68bn3m54ye — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 12, 2023

İzmir Valiliği de uyardı

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ili genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."