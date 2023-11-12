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Türkiye
AA 12.11.2023 14:26

İstanbul ve İzmir valilikleri uyardı: Su baskınlarına dikkat

İstanbul ve İzmir valilikleri, kentlerde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiği aktarılarak vatandaşlar sel, su baskını gibi olumsuz durumlara karşı uyarıldı.

İstanbul ve İzmir valilikleri uyardı: Su baskınlarına dikkat

İstanbul Valiliği'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

 

İzmir Valiliği de uyardı

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ili genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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