Damdaki keçi otomobilin üzerine düştü

Akdeniz ilçesindeki Şevketsümer Mahallesi'nde telefon satışı yapılan dükkana giden Murat Can Pater, otomobilini iş yerinin önüne park etti.

İşletmeden çıkan Pater, otomobiliyle hareket ettikten sonra 2 katlı müstakil evin damındaki keçi aracın üzerine düştü.

Aracın hasar gördüğü olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Şoka girdim, ne olduğunu anlayamadım"

Pater, olayın etkisini üzerinden atamadığını söyledi.

Şaşkınlık yaşadığını belirten Pater, "Arabadan patlama gibi ses geldi. Şoka girdim, ne olduğunu anlayamadım. Caddedeki pazarcıların güneşliğinin düştüğünü sandım. Arabadan indiğimde yaşadığım şokun etkisiyle telefonla görüşmeye devam ettim. O sırada gördüm ki arabanın üzerine keçi düşmüş." diye konuştu.

Pater, kimsenin zarar görmemesi nedeniyle şanslı olduklarını, keçiyi adak için satın alan vatandaşın, aracında oluşan zararı karşıladığını anlattı.

İşletme sahibi Yusuf Bakırhan da ilginç olaya şahitlik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterimizle görüştükten sonra arabasına binip yola çıktı. Ben de o sırada dükkana gelen diğer müşterimizle ilgileniyordum. Bir anda ses geldi. Keçi gördüm ama olayın ne olduğunu anlayamadım. 5 ay önce dükkanımızın üstündeki komşumuzun evi yanmıştı. Çocuklarına ve eşine bir şey olmadığı için adak adamış, aldığı keçiyi dama bırakmıştı. Olay günü yemekten sonra keçiyi kesmeyi planlıyordu ancak keçi ipini çözüp aşağı atlamış."