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Türkiye
AA 15.09.2024 17:36

Otobüsteki altın bulunan çantayı çalan muavin tutuklandı

Manisa'da otobüsteki yolcuya ait altın bulunan çantayı çaldığı iddia edilen muavin tutuklandı.

Otobüsteki altın bulunan çantayı çalan muavin tutuklandı

İstanbul'dan, otobüsle Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelen Ş.B. (30) Manisa Otogarı'nda, içinde altın bulunan çantasının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Çantanın muavin B.A (46) tarafından çalındığını tespit eden ekipler, şüpheliyi Alaşehir ilçesinde yakaladı.

250 bin lira değerindeki altınları kuyumcuya satmış

Şüphelinin yaklaşık 250 bin lira değerindeki altınları Alaşehir'de bir kuyumcuya sattığı tespit edildi. Polis ekipleri, söz konusu altınları sahibine teslim etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Manisa Hırsızlık
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