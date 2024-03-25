Otobüste şehit yakınları ve gazilere "vatan size minnettar" anonsu

Kırıkkale Belediyesi, şehit yakınları ve gaziler için otobüslerde yeni bir uygulama başlattı.

Şehit yakınları ve gaziler, ücretsiz kullandığı kimlik kartını cihaza okuttuklarında "vatan size minnettar" sesini duyuyor. Uygulama, şehit yakınları ve gaziler tarafından memnuniyetle karşılandı.

[Fotoğraf: İHA]

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal, otobüse binen şehit ailelerini ve gazilerini gururlandırdığını söyledi.

Öcal, "Şehit ailelerimiz gazilerimiz kimliklerini okuttukları zaman 'vatan size minnettardır' diye söylemesi ailelerimizi gururlandırıyor. Aynı zamanda da otobüse bindikleri zaman bu ailelerimize saygı gösteriyor. İlimizde güzel bir uygulama oldu. Sayın başkanımız Mehmet Saygılı başta olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.