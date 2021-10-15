Geçtiğimiz günlerde Esenyurt TEM Otoyolu üzerinde terk edilmiş halde içi yanmış şekilde bulunan otomobilin otel işletmecisi olan Nuri Yıldız'a ait olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Beylikdüzü'ndeki evine çilingir yardımıyla giren ekipler eşini de evde ölmüş halde buldu.

Nuri Yıldız'ın peşine düşen ekipler, 3 gün sonra da Beylikdüzü'nde onun da cansız bedenine ulaştı. Yıldız'ın başından silahla vurulduğu belirlendi.

Nuri Yıldız'ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Ekiplerin failleri bulma çalışmaları devam ediyor.