Afyonkarahisar Gastronomi Festivali’nde 2 tonluk danayı pişirmek için aşçılar önce büyük bir çukur açtı. Ardından çukurun etrafına ateş yakılarak 2 tonluk dana dik bir şekilde zincirle bağlanarak pişirilmeye başlandı.

Festivalin ilgi odağı olan 2 tonluk dana tam da pişmeye başladığı anda yere düştü. Bundan üç yıl önce de dana piştiği esnada bir anda alev alarak yanmış ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şef İbrahim Malkoç, dana yere düşse de her şeyin planlandığı gibi gittiğini ifade ederek, "Bütün danayı pişirme festivalimizin sembolü haline geldi. İlkinde dana yandı diye Afyon gündeme oturmuştu. Bu sefer danayı yakmadan bütün bir şekilde kesip ikramlarda bulunuyoruz. 2 tonluk bir danamız, tepeden tırnağa bütün bir şekildedir, sadece iç organları yoktur. 3-4 arkadaş pişiriyoruz. Dana yere düştü ve kısa bir aksaklık oldu ama planladığımız şekilde devam ediyor. Halatlarda bir problem olmadı. Dana 2 tonluk olduğundan bacakları da çekmedi. Pişince yere düştü" dedi.

Öte yandan çukura düşen dana calaskar yardımıyla çukurdan çıkarılarak kesilip servis edildi.