İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesinde otomobilin içerisinde uyuşturucu içildiği ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan 2 arkadaşı, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçan şüpheliler, Esentepe Mahallesi Ömürlü Sokakta durdurularak yakalandı.

3 kişinin kaçmaya çalıştığı sırada yola uyuşturucu madde attığı belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu da tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü.