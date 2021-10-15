Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 00:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildekiler yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ile yanında bulunan 2 arkadaşı, yaklaşık 20 kilometre süren takip sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesinde otomobilin içerisinde uyuşturucu içildiği ihbarını aldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan 2 arkadaşı, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçan şüpheliler, Esentepe Mahallesi Ömürlü Sokakta durdurularak yakalandı.
3 kişinin kaçmaya çalıştığı sırada yola uyuşturucu madde attığı belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu da tespit edildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
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