ÖSYM tarafından Türkçe, Arapça, Rusça, biyoloji, coğrafya, fizik, hukuk, istatistik ve maliye alanlarından 12 uzman yardımcısı alınacak.

Adayların yazılı sınava girebilmeleri için KPSS lisans Arapça ve Rusça alanlarından en az 70, diğer alanlardan ise en az 75 puan almaları gerekiyor.

Yazılı sınav 26 Ocak 2020 Pazar günü Ankara'da yapılacak.

Bu sınavdan 70 puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Sınava başvurular ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 2 Ocak 2020'ye kadar yapılabilecek.

Kaynak: TRT Haber