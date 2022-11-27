Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniyespor taraftarlarının minibüsü devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
[Fotograf: AA]
Deplasmana giden Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
TFF 3. Lig'de bugün saat 14.00'te Bergama Belediyespor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak müsabaka için Osmaniye'den İzmir'e giden taraftarları taşıyan A.T'nin kullandığı minibüs, Gölmarmara ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve yan yattı.
Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, E.C.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Akhisar ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Manisa Trafik Kazası
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