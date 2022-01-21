Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de sahte pasaportlu 3 yabancı uyruklu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de, sahte pasaportla yurda girdikleri belirlenen 3 Afganistan uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde uygulama yaptı.
Ekipler, belgelerini kontrol ettiği 3 Afganistan uyruklunun pasaportlarının sahte olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan Afganistanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Şüphelilerin, sahte pasaportları 3'er bin dolar karşılığında İran'dan temin ettikleri ileri sürüldü.
Etiketler: Osmaniye
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