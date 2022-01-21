Arnavutköy-Sultangazi çevreyolunda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Mesher M., Hadımköy istikametinde seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Refüjü aşıp karşı şeride geçerek Sultangazi istikametinde giden otomobille çarpıştı.

Kazada otomobiller hurdaya dönerken sürücüsü Erdem A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdem A. ile aynı otomobil içinde bulunan Ü.E., M.D. ile sonradan kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü Mesher M. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan otomobiller çekiciye yüklenirken bölgede de trafik yoğunluğu oluştu.

Otomobillerin bulundukları yerden alınmasıyla yol açıldı.