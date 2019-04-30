Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Amanos Dağları'nda terörle mücadele çalışmaları kapsamında arama tarama çalışması yapıldı.

Ekipler, PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 el telsizi ve 1 batarya, 2 telsiz parçası, 1 şarj cihazı, 2 pil, 4 metre kablo, 5 ayakkabı, 1 gömlek, 1 çorap, 1 tıraş makası, 3 şarjör kılıfı, 50 kilogram un, 1 kuru maya ve 1 çakmak, 4 naylon muşamba ve 1 balta ele geçirdi.

Kaynak: AA