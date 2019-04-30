Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ve takip sonrası, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan E.D.'nin kullandığı tırı durdurdu.
Tır sürücüsü tutuklandı
X-ray taramasında tırda yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, içleri oyularak zula haline getirilen kalasların içerisine gizlenen 320 paket halinde 163 kilo 637 gram gelen skunk maddesi ele geçirildi.
Sürücü E.D., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: AA