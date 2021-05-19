Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de orman yangını
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
Yeşilköy köyünün Merkez mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin söndürme helikopterleri ve arazözlerle müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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