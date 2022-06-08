İstanbul Bağcılar’da Kirazlı Mahallesi'nde, yüzlerinde cerrahi maske olan, şapka ve kapüşon giyen iki kişi, bir evin penceresinin açık olduğunu gördü.

Yanındakinin yardımıyla birinci kattaki evin penceresine tırmanan şüpheli, içeri girdi. 2 dakika evin içinde kalan şüpheli, yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu belirtilen 2 cep telefonunu çaldı.

Evdekilerin fark ettiği hırsız, telefonları da alıp girdiği pencereden park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.