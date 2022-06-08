Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 21:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Örümcek gibi tırmandı, güpegündüz 2 telefon çaldı
İstanbul Bağcılar’da hırsız birinci kattaki bir dairenin penceresinden tırmanarak içeri girdi, iki cep telefonu çaldı. Evdekilerin fark ettiği şüpheli, girdiği pencereden park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Bağcılar’da Kirazlı Mahallesi'nde, yüzlerinde cerrahi maske olan, şapka ve kapüşon giyen iki kişi, bir evin penceresinin açık olduğunu gördü.
Yanındakinin yardımıyla birinci kattaki evin penceresine tırmanan şüpheli, içeri girdi. 2 dakika evin içinde kalan şüpheli, yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu belirtilen 2 cep telefonunu çaldı.
Evdekilerin fark ettiği hırsız, telefonları da alıp girdiği pencereden park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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