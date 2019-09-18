Doğu Akdeniz'de faaliyet gösterecek Oruçreis araştırma gemisinin yolculuğu, savaş gemileri eşliğinde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere Antalya'dan demir alan ve intikali devam eden Oruçreis araştırma gemisine, TCG Oruçreis fırkateyninin refakat ettiği bildirildi.

Antalya’dan demir alarak Doğu Akdeniz'deki planlı sahasına intikal eden ORUÇREİS araştırma gemimize, TCG ORUÇREİS Fırkateynimiz tarafından refakat ediliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/XJHjJaTuDb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2019

Bakanlık, Oruçreis'e eşlik eden Deniz Kuvvetlerine ait fırkateynin fotoğrafını da paylaştı.

Kaynak: TRT Haber