Tarihe 93 Harbi olarak geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda şehit düşenlerin anısına yakılan “Şıpka’nın Önünde Bir Uzun Selvi”, Milli Mücadele sırasında şehit düşen bir efenin ardından söylenen “Sabah Olsun Aman Efem” ya da Yemen’de savaşan bir yiğit için dile dökülen “Kırat Kırat Nallı Kırat”… Bunlar tarihin farklı zamanlarında, farklı coğrafyalarda toprağa düşen kahramanlar için yazılan ve bugüne dek saklı kalan türkülerden bazıları.

Cumhurbaşkanlığının talimatıyla Milli Mücadele’nin 100. yılı için hazırlanan etkinlikler kapsamında TRT de çok özel bir çalışmaya imza attı. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in büyük önem verdiği “93 Harbi’nden 9 Eylül’e Saklı Türkülerimiz” projesi hazırlandı.

Zafer türküleri de var ağıtlar da

TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Merkez Müdürü Kubilay Dökmetaş, binlerce ezgi arasından aylarca süren bir çalışma yapıldığını anlattı.

Bir yıl süren titiz çalışma

TRT Müzik Dairesi arşivlerinde yaklaşık bir yıl süren çalışmalar neticesinde 93 Harbi ile 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşuna kadar geçen süreçte yaşananlardan ilham alınarak yazılan türküler bulundu. İçlerinde neler yoktu ki… Savaşlarda kazanılan zaferleri anlatan türküler, şehitlerin ardından yakılan ağıtlar, vatan hasretini dile getiren mısralar…

Arşivlerdeki binlerce ezgiyi tek tek ayıklamak kolay olmadı. Adeta bir çeşit arkeolojik kazı yapıldı. Türküler, dikkatle elendi. Bu titiz çalışma sırasında kimi türkülerin sadece ses kaydı şeklinde arşivlere girdiği fark edildi. TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Merkez Müdürü Kubilay Dökmetaş, bu çalışmanın nasıl yapıldığını, “Ses kayıtlarını notaya aldık. Sonra komisyonumuzda, tek tek teyit ettikten sonra repertuvarımıza kazandırdık” sözleriyle anlattı.

İlk defa duyulacak 15 türkü

Türkülerden 15’i, bugüne kadar kimsenin duymadığı birbirinden özel ve anlamlı eserlerden oluşuyor. Bu türküler, Milli Mücadele’nin 100. yılı onuruna verilecek konserde ilk defa dinleyicilere sunulacak.

Bu çok özel organizasyona, Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Konser Salonu ev sahipliği yapacak. Konser için de özel bir gün seçildi. İlk defa duyulacak türküler, Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanının verildiği ve aynı zamanda Gaziler Günü olan 19 Eylül’de seslendirilecek.

Zafer Gündoğdu şefliğindeki konserde, 45 TRT sanatçısının yanı sıra Devlet Opera ve Balesi’nden 15 kişilik bir ekip de sahne alacak. Konserin akabinde, yüz yılın onuruna bir CD ve longplay çıkarılacak. Daha sonra halka yönelik konserlerin verilmesi de planlanıyor.

Haber: Mine Yagıcı Çiftci

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu