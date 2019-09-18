Sanayi Bölgesindeki kimya fabrikasında başlayan yangın devam ediyor.

Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında büyük bir patlama yaşandı. Bir yakıt tankı patlama nedeniyle metrelerce yükseğe fırlayarak yoldaki bir itfaiye aracının üzerine düştü. 1 itfaiye personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tuzla’da polyester fabrikasında yangın çıktı. Orhanlı Deri Yan Sanayi Sitesi’ndeki yangına müdahale sürüyor. Detayları @trthaber muhabiri Ceyda Muslu aktardı.https://t.co/s1gTP2sTf4 pic.twitter.com/nbWSM7w7ok — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2019

Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

[İstanbul Tuzla'da polyester fabrikasında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması için birçok noktadan yangına müdahale ediliyor. Fotoğraf: DHA]

Patlamalar zaman zaman devam ettiği için ekipler fabrikadaki yangını kontrol etmekte büyük güçlük yaşadı.

Yangına havadan da müdahale ediliyor. Fabrika hem ormanlık alana hem de uçuş sahasına yakın bir konumda buluyor.

200 kişilik bir ekip, ormana sıçrama ihtimaline karşı yoğun bir şekilde çalışıyor.





Dumandan etkilenen 2 kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: TRT Haber