Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ortaköy Viyadüğü'ne "fileli" önlem
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Ortaköy Viyadüğü'nden kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi. Şikayet üzerine, viyadüğün altına file gerilerek geçici önlem alındı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantıyı sağlayan Otaköy Viyadüğü'nden kopan beton parçalar aşağıda park halindeki otomobillerin üzerine düştü.
Bunun üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Viyadüğün altına döküntüleri önlemek için file gerilerek geçici tedbir alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Viyadükte tadilat çalışması ise en kısa sürede başlayacak.
[Fotoğraf: DHA]
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