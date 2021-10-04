Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz'e çok kuvvetli yağış uyarısı
Karadeniz'de yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak.
Yarın günün ilk saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor.
Batı ve Orta Karadeniz için de uyarı yapıldı
Sağanağın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop kıyıları ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların aralıklarla yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.
Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Sağanak Yağış Meteoroloji Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
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