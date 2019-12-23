Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın güneyden kuvvetini artırarak yer yer saatte 60 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde fırtınanın hızının saatte 100 kilometreye çıkabileceğinin vurgulandığı açıklamada, karbonmonoksit zehirlenmesi başta olmak üzere ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA