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Orta Karadeniz için fırtına uyarısı23 Aralık 2019 Pazartesi 17:23 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 17:29
Orta Karadeniz'in kıyı ve iç kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın güneyden kuvvetini artırarak yer yer saatte 60 kilometre hızla eseceği belirtildi.
Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde fırtınanın hızının saatte 100 kilometreye çıkabileceğinin vurgulandığı açıklamada, karbonmonoksit zehirlenmesi başta olmak üzere ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bilgisi yer aldı.
Kaynak: AA
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