40 bine yakın operasyon düzenlendi, 93 suç örgütü çökertildi. 13 ton uyuşturucu madde, 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 2019’da da zehir tacirlerine geçit vermedi. İlk büyük operasyon, 3 Ocak’ta Yunanistan’ın Pire Limanı'nda yapıldı.

Uyuşturucu kaçakçıları, 4,5 milyon uyuşturucu hapı Hollanda'dan Türkiye'ye sokmaya çalışıyordu. Yunan polisi de operasyona destek verdi. 50 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı. Bu Türkiye’nin yurt dışında yaptığı ikinci narkotik operasyon olarak tarihe geçti.

Emniyet güçleri irili ufaklı çok sayıda operasyon yaparken, bazılarında milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi.

Kasım ayında 4 ayrı operasyon

30 Ocak'ta 51 milyon lira değerinde 850 kilo uyuşturucu, 12 Şubat'ta 70 milyon lira değerinde 2 ton uyuşturucu, 22 Şubat'ta 65 milyon lira değerinde 185 kilo uyuşturucu, 26 Mayıs'ta 38 milyon lira değerinde uyuşturucu hap ve madde, 25 Eylül'de ise 40 milyon lira değerinde 1 ton 344 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyonlarda 20 kişi tutuklandı.

Kasım ayında ise 4 ayrı operasyon yapıldı. Tuzla, Büyükçekmece, Pendik, Bakırköy ve Bayrampaşa'da düzenlenen baskınlarda piyasa değeri 25 milyon lira olan 478 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

Saklamak için her yönteme başvurdular

Zehir tacirlerinin uyuşturucuları saklamak için her yönteme başvurdu. Uyuşturucudan valiz ve gelinlik kutusu yapan da vardı, bisiklet tekerleğini zula olarak kullanan da.

2020 yılı öncesi, sokaklarda da geniş çaplı operasyonlar yapıldı. 11 ilçede 110 sokak satıcısı yakalandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük çoğaltma merkezi basıldı.

Yıl boyunca yapılan operasyonlarda toplam 60 bin 825 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 6 bin 640 kişi tutuklandı.

Haber: Hamza Çiftçi