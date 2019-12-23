Ağaçlar yerinden sökülüyor, işletmeler zarar görüyor, tabelalar yerinden sökülüyor...

Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan lodos birçok zarara neden oldu. İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir evin çatısı yandaki evin üzerine düştü.

Silivri'de ise lodos nedeniyle yüksek dalgalar meydana geldi. Sağanak yağışla birlikte lodosun şiddeti artarken, deniz kenarında çöp birikintileri oluştu.

[Silivri / Fotoğraf: AA]

Kocaeli

İzmit Körfezi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Kocaeli Liman Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde lodosun etkisini artırması sonucu Hereke-Karamürsel karşılıklı yapılan vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Bölgede, İzmit, Gölcük, Değirmendere, Derince, Körfez (Tütünçiftlik) arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri normal seyrinde gerçekleştiriliyor.

Gebze Eskihisar-Yalova Topçular arasında hizmet veren arabalı vapur seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.

İzmir

İzmir'de dün gece başlayan ve artarak devam eden yoğun yağış nedeniyle, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki sokaklarda da yoğun birikintiler olurken, esnaf önlem aldı.

İş yerlerinin önüne kovalar koyup suları süpüren esnaf, iş yerinin içine su girmesi ihtimaline karşı hazırlıklarını yaptı.

Çarşıda bulunan Küçük Demirhan, en çok su alan yerlerden biri oldu. Hanın girişi suyla dolunca müşteriler içeri giremedi. Handa bulunan iş yerleri ve lokantalarda çalışanlar, yağmur çizmeleri giyerek suları dışarı çıkardı. İş yerlerinin içine kadar giren yağmur suları, esnafın ürünlerini ıslattı.

[İzmir / Fotoğraf: AA]

Çanakkale

Kuvvetli lodos, Çanakkale merkez ve sahil kesimindeki ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Dev dalgaların metrelerce yükseldiği kent merkezindeki Barbaros Mahallesi'nde özel bir plaj işletmesinin gölgeliği uçtu.

Aynı işletmenin bahçesinde bulunan büyük iğde ağacı da kırılarak devrildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde oluşan dev dalgalar ise kimi binalarda hasara yol açtı.

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Bursa

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi’nde bulunan Avukatlar İş Hanı’n çatısında kuvvetli lodos nedeniyle kayma oldu. Çatının durumunu görenler, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş hanının önündeki caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bölgeye gelen görevliler, çatıyı onarma çalışmalarına başladı.

Balıkesir

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos, Zeytinli Çayı'nda bulunan balıkçı teknelerini sürükledi. Bir teknenin batış anı ise kameralara yansıdı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, lodosun etkisinin salı sabah saatlerine kadar süreceği açıklandı.

Tekirdağ

Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirledi. Gemiler yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Meteoroloji yetkilileri, etkisini çarşambaya kadar sürdürmesi beklenen lodosun hafta ortasında kara yele döneceğini belirtti.

Kaynak: AA, DHA