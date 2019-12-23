Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi sınırlarında bulunan Eber Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle dün öğle saatlerinde çıkan yangına göl içerisinde olmasından dolayı müdahale edilemediği açıklandı. Yangının gece saatlerinde söndüğü belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Gölde rehberlik yapan Kadir Ateş, geçim kaynağı olan sazlıkların tamamıyla yok olduğunu belirterek, "Vatandaş buradan ekmek kazanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda yakıldı göl. İçerisinde bir sürü canlı varlık yok oldu. Bu vicdansızlıktır. İnsanlığa sığmaz. Kendi kaynağımızı kendi ellerimizle yok ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA