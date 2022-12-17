Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ormanlık alandaki fotokapanı çalan 2 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaban hayatını izlemek için ormana yerleştirilen fotokapanı çaldıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen fotokapanlar da Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alana yaban hayatını izlemek için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilen bir fotokapanın çalındığı ihbarı sonrası çalışma başlattı.
Ormanlık alandan çıkan araçlar üzerinde yapılan inceleme sonucu şüphelilerin İsmail Y. ve Kemal A. olduğunu belirlendi.
Şüpheliler, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin destek verdiği operasyonla Serinhisar ve Pamukkale'deki adreslerde gözaltına alındı.
Operasyonda ele geçirilen fotokapan, Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Denizli
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