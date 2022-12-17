Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 58 kilo 245 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te polislerce durdurulan bir araçta 48 kilo 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik suçların engellenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
Ekipler, bu çerçevede kentteki bir uygulama noktasında, narkotik dedektör köpeği "Argos"un tepki verdiği araçta arama yaptı.
Aramada, 48 kilo 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu Narkotik
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