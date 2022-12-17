Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Kuzey Ege'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Fırtına Ege Bölgesi Meteoroloji Hava Durumu
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