Güzelce Mahallesi Şükran 1 Sokak'taki bir eve doğal gaz hattı çekmek için çalışma yapılırken doğal gaz kutusunun hasar görmesiyle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ve zabıta ekipleri, gaz sızıntısı nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmaması için sokağı bir süre trafiğe kapatarak önlem aldı.

Ekiplerce hatta verilen doğal gaz kesilerek, hasar gören kutu yenisiyle değiştirildi.

Olayın ardından etrafa yayılan gaz kokusu nedeniyle sokak sakinleri endişeli anlar yaşadı.

Sokak sakini İhsan Yılmaz, olay sırasında evinde bulunduğunu belirterek, çok korktuklarını söyledi.