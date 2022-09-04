İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle, orman yangını için riskli bölgeler çevresinde ateş yakmak ve ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklanmıştı.

Yasağın kalkmasının ardından Belgrad Ormanı'na giden piknikçilerin birçoğu mangal yaktı. Piknikçiler sofralar kurdu beraberinde getirdikleri etleri mangalda pişirdi.

"Mangalımızı su ve toprak ile söndüreceğiz"

Burakcan Kurt "Kalabalık grup olarak geldik mangalımız yaktık. Yasak kesinlikle doğruydu. Orman yangınları giderek artıyordu, devletimiz böyle bir önlem aldı bizde saygı duyduk. Yasak kalkınca fırsat bilerek ailemizle geldik. Mangalımızı su ve toprak ile söndüreceğiz. Pikniğe gelen insanlar çevremizi temiz tutarsa daha güzel olacak" dedi.

Ahmet Yayan ise "Özellikle geçen sene ve son zamanlarındaki çıkan orman yangınlarından dolayı kesinlikle tedbirli bir karardı. Geçtiğimiz seneden kalan bir özlemimiz vardı. Arkadaşlarımızla ve eşlerimizle birlikte toplanıp geldik. İnşallah önümüzdeki senelerde bir orman yangını görmeyiz" diye konuştu.

İsa Metahan da, "Ormanlarda yasak kalktığı için çok mutluyuz. Yasaklar geldi, orman yangınlarından dolayı bizde çok üzüldük. Biz de ormandan çıktığımız zaman közlerimizi söndürerek çıkıyoruz" şeklinde konuştu.