Foça Büyükdeniz Sahili'nde bazı bölümlerde ince bir şerit, bazı bölümlerde yoğun tabakalar halinde görülen kirlilik vatandaşları tedirgin etti.

Balıkçı Barınağı’ndan başlamak üzere yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde yağlı kirlilik ve sardalya ölüsü görüldü.

Plastik şişeler, metal içecek kutuları ve diğer atıklarla birleşen kirlilik tabakaları rahatsız edici görüntüler oluşturdu.

"Müsilaj değil, balık ve yağ"

İlk tespitlere göre vatandaşları tedirgin eden kirlilik müsilaj değil. Kirliliğin sebebinin, balıkçıların iskeleye döktüğü ölü balık ve yağlar olduğu ileri sürüldü.

Bazı vatandaşlar ise avlanmasına izin verilmeyen büyüklükteki balıkların denize atıldığını iddia etti.

Kirlilikle ilgili inceleme başlatıldı. Belediye ekipleri de sahilde temizlik çalışma yapıyor.